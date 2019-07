Via Umbria jazz, 300 eventi in 10 giorni

Sarà l'anteprima di stasera in piazza IV Novembre a scaldare Perugia con le prime note di Umbria Jazz, in programma fino al 21 luglio.

Il festival aprirà comunque ufficialmente il sipario domani con il primo week end di concerti che vedrà come protagonisti, tra gli altri, Robben Ford Band, Diana Krall, The Allan Harris Band, Paolo Conte, Gino Paoli, Max Gazzè e Alex Britti.

Trecento in totale gli eventi su dieci giorni nelle 12 location dove ascoltare jazz, e non solo, ininterrottamente dalla mattina a notte fonda. Novantacinque band in cartellone con quasi cinquecento musicisti.

Tanta musica, ma anche seminari di formazione, concorso per nuovi talenti, iniziative e laboratori per i bambini, enogastronomia, mostra con le foto di Jimmy Katz in Galleria nazionale dell'Umbria, lezioni di ballo swing, dj set.