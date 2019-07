Caparvi, no a lezioni sul post sisma

"Non accettiamo lezioni da chi i problemi li ha creati. Paparelli deve smetterla di fare campagna elettorale attaccando la Lega e raccontando bugie": il segretario Lega Umbria, on. Virginio Caparvi risponde a quelle che definiscono "le strumentalizzazioni" del presidente della Regione Fabio Paparelli. "Opera di vergognosa disinformazione quella che Paparelli in veste di esponente del Pd fa - aggiunge - insieme ai tecnici che porta a Norcia contro il Governo cercando di nascondere il peccato originale che sta dietro al rallentamento della ricostruzione, ovvero la scelta del 'modello Emilia' fatta dal Governo di centrosinistra e avallata dalla Regione e dal Pd di Marini-Paparelli".

"Invece di denigrare la Lega e i suoi parlamentari sempre attivi sul territorio a differenza degli 'scomparsi' del Partito democratico - sostiene ancora Caparvi -, farebbe bene a mettersi un po' di cenere in testa e chiedere scusa per tutti i danni causati a questi territori".