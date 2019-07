Auto contro palo, un morto e due feriti

(ANSA) - PERUGIA, 7 LUG - Un ragazzo di 20 anni è morto e altri due di 24 sono rimasti feriti in modo grave, in seguito a un incidente stradale avvenuto stamani intorno alle 4,30 lungo la statale 318, nei pressi di Gubbio.

I tre, secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, viaggiavano a bordo di un'auto che è andata a sbattere contro un palo segnaletico. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti.

I due feriti - riferisce l'ufficio stampa dell'ospedale di Perugia, in collegamento con la centrale del 118 regionale - entrambi di 24 anni, hanno riportato traumi importanti, e sono stati trasportati in codice rosso al vicino spedale di Branca.

Il ventenne deceduto - secondo quanto si è potuto apprendere - era originario della media valle del Tevere, mentre i due feriti - uno de quali era alla guida dell'auto - sono originari di Paesi esteri, ma entrambi risiedono in Umbria. Non si conoscono al momento le case dell'incidente.