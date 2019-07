Ferrovie,riapre linea C.Castello-Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 5 LUG - E' stata riattivata la linea ferroviaria Città di Castello-Perugia (54 km), sulla ex Fcu, dal primo luglio gestita da Rete ferroviaria italiana (Gruppo Fs italiane). Da lunedì 8 a mercoledì 10 luglio è prevista la fase di pre-esercizio per completare le verifiche tecniche e garantire la regolarità del servizio ferroviario. A partire da giovedì 11 luglio riprenderà la circolazione commerciale dei treni. Il traffico ferroviario è stato sospeso il 9 giugno per consentire i lavori di adeguamento tecnologico e potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria.

"Soddisfazione" è stata espressa dall'assessore regionale ai trasporti Giuseppe Chianella per l'annuncio da parte di Rfi. "Si è operato - ha detto Chianella - per garantire maggiore efficienza e sicurezza alla infrastruttura rispettando i tempi fissati".