Comitato Chianelli dona letti a ospedale

(ANSA) - PERUGIA, 5 LUG - Supportare il personale sanitario dei Reparti di Ematologia e Trapianto di midollo osseo e di Oncoematologia, e consentire di lavorare al meglio per la salute dei pazienti è una delle principali missioni del Comitato per la Vita "Daniele Chianelli". Per questa ragione la onlus investe molti fondi nell'acquisto di macchinari di ultima generazione fondamentali per il lavoro dei reparti. L'ultimo investimento in ordine di tempo ammonta a 21.774 euro per l'acquisto di cinque letti elettrici, allungabili e dotati di bilancia che il Comitato ha donato ai reparti di Ematologia e Trapianto di midollo osseo diretti dal professor Brunangelo Falini.

I 5 letti del valore di oltre 4mila euro ciascuno sono già stati consegnati e disposti dalle coordinatrici infermieristiche Antonella Monaldi ed Annalisa Billera nelle camere da letto di malati ricoverati i cui parametri vanno costantemente monitorati.