Conclusi i lavori lungo la Apecchiese

(ANSA) - PERUGIA, 29 GIU - Conclusi i lavori di manutenzione straordinaria lungo la strada "Apecchiese": lunedì 8 luglio alle ore 10 è in programma a Città di Castello un incontro alla presenza del prefetto di Perugia, istituzioni, forze dell'ordine per sensibilizzare gli utenti alla guida sicura. Ci sarà anche Arnaldo Antonelli padre di Andrea, il pilota umbro superbike morto in gara a Mosca nel 2013, già testimonial della provincia.

"Com'è purtroppo tristemente noto - ha ricordato il presidente della Provincia di Perugia e sindaco di Città di Castello, Luciano Bacchetta, annunciando la conclusione dei lavori - lungo la SP 257 'Apecchiese' sono avvenuti numerosi gravi incidenti stradali, anche con esito mortale. Pur nell'attuale situazione, che vede assegnate alle Province risorse economiche limitate per far fronte ai propri compiti istituzionali e, tra questi, le manutenzioni stradali, siamo stati chiamati ad un impegno straordinario per affrontare il grave ed impellente problema".

La 257 "Apecchiese" è stata interessata da interventi di manutenzione straordinaria, consistenti nel ripristino e adeguamento dei piani viabili a tratti saltuari, dal km 2+600 al km 19+935 per complessivi metri lineari 6.715. La spesa complessiva è stata di 500 mila euro, di cui 300 mila finanziati da Anas e i rimanenti 200 mila dalla Regione Umbria. La "Apecchiese" è l'arteria di collegamento interregionale Umbro-Marchigiana di circa 52 chilometri, da Città di Castello ad Acqualagna (Pesaro e Urbino), passando per Apecchio e Piobbico. Rimane classificata come Strada Regionale nel tratto marchigiano (circa 32 chilometri): i restanti 20 chilometri circa sul versante umbro ed in particolare sul territorio di Città di Castello sono di competenza regionale ma a gestione provinciale.