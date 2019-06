Anche a Morgan premio Margherita Hack

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 28 GIU - C'è anche il cantautore Morgan tra coloro che domenica a Palazzo Leti Sansi di Spoleto riceveranno il "Premio Margherita Hack" in onore della "signora delle stelle" destinato a numerose personalità del mondo dell'arte e della cultura.

Il riconoscimento è ideato e organizzato dal manager, suo agente e amico Salvo Nugnes, con l'intenzione di mantenere viva la memoria della scienziata scomparsa nel giugno del 2013.

Suddiviso in categorie verrà assegnato al Presidente del Vittoriale degli Italiani di Gabriele D'Annunzio Giordano Bruno Guerri per la cultura, all'architetto Stefano Boeri per l'architettura, al curatore del Padiglione Italia della Biennale di Venezia 2019 Milovan Farronato per l'arte, al giornalista, autore e conduttore televisivo Massimo Giletti per il giornalismo, alla stilista e imprenditrice italiana, fondatrice del marchio Fendi Anna Fendi per la moda, al cantautore Morgan per la musica.