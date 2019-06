Inaugurata sala ibrida ospedale di Terni

(ANSA) - TERNI, 25 GIU - E' entrata in funzione oggi, con i primi due interventi per aneurisma dell'aorta addominale e toracica eseguiti dal dottor Fiore Ferilli, la sala ibrida dell'ospedale Santa Maria di Terni, una delle 20 più moderne e funzionali sale operatorie italiane nel trattamento di casi complessi di chirurgia vascolare e cardiochirurgia, radiologia interventistica e neuro-angioradiologia, neurochirurgia, ortopedia, urologia e chirurgia toracica.

Come ha sottolineato il commissario straordinario dell'azienda ospedaliera, Maurizio Dal Maso, "il vero punto di forza, che la rende al momento unica rispetto quelle finora esistenti in Italia, è che dispone in due sale adiacenti di due identici angiografi con possibilità di uso differenziato (vascolare e neuroradiologico), che sfruttano vicinanza di spazi, tecnologia, consolle di comando e sala multimediale".

Per Dal Maso si tratta di un traguardo molto importante.