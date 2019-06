Esame di maturità a 83 anni a Terni

(ANSA) - TERNI, 25 GIU - Maturità da record all'Istituto tecnico tecnologico Allievi-Sangallo di Terni: stamani ha sostenuto la prova orale dell'esame Alberto Trionfetti, 83 anni da compiere il prossimo 14 luglio.

Per 50 anni dietro al bancone della ferramenta di famiglia, in pensione dal 2006, per lui si tratta del secondo diploma, dopo quello da ragioniere ottenuto nel lontano 1956. "Avevo iniziato con il liceo scientifico, ma mi bocciarono in tutte le materie" ha raccontato ridendo. Poi nel 2016 la decisione di tornare tra i banchi di scuola, dove per tre anni ha frequentato il corso serale in meccanica e meccatronica dell'istituto ternano. Da D'Annunzio al fordismo, dall'acciaio alla seconda guerra mondiale, davanti alla commissione oggi Trionfetti ha parlato per quasi un'ora, illustrando anche una presentazione multimediale in cui ha ricordato il suo percorso personale e professionale.