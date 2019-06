Dall'Umbria il packaging attento ad ambiente

Produce la macchina per impacchettamento con film biodegradabile "per essere attenti all'ambiente" e quella che è un "magazzino automatico" che permette di prelevare in punti diversi del deposito più prodotti e metterli insieme realizzando il pacchetto finale con fattura ed etichetta di spedizione: tecnologia d'avanguardia per il picking ed il packaging per l'industria e-commerce nata alla Cmc di Città di Castello ed esportata in tutto il mondo. Della quale si serve anche un gigante come Amazon.

L'azienda fondata da Giuseppe Ponti, specializzata nella realizzazione di soluzioni di packaging per posta e on-demand, ha riunito nella città umbra circa 200 tra clienti o potenziali tali, provenienti dai cinque continenti, tra cui alcuni dei leader mondiali dell'e-commerce e i grandi esponenti della logistica per il suo Innovation day. "Questo è stato un anno particolarmente significativo perché abbiamo fatto tanta più innovazione" ha sottolineato parlando con l'ANSA.