Onnis, misure contro carenze personale

"Già dal nostro insediamento abbiamo messo in campo numerose misure organizzative interne ma anche sollecitando un confronto con le altre aziende sanitarie della Regione al fine di promuovere ogni possibile cooperazione per mantenere i livelli di performance dei servizi sanitari": lo ha sottolineato il commissario straordinario dell'Azienda ospedaliera di Perugia Antonio Onnis intervenendo sul problema della carenza di personale sanitario. In particolare in radiologia.

"Il fenomeno della carenza di medici e non solo, non è certamente una novità" osserva Onnis in una nota del Santa Maria della Misericordia. "Si tratta - aggiunge - di una notizia al centro dell'attenzione da diversi mesi anche ai massimi livelli istituzionali, con allarmi diffusi anche perché esposta a peggioramenti nel prossimo futuro se non si dovessero individuare soluzioni".