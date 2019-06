Astaldi: Lega, bene il "Salva-cantieri"

(ANSA) - PERUGIA, 18 GIU - Caso Astaldi, esulta la Lega. E' stato infatti, approvato l'emendamento "Salva cantieri" contenuto nel Decreto Crescita e volto a garantire crediti non riscossi ad imprese sub appaltate. A renderlo noto i parlamentari Lega Umbria e il capogruppo in Regione che precisano, in un comunicato: "Con l'obiettivo di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e di tutelare i lavoratori, grazie all'emendamento firmato da Lega e Movimento 5 Stelle presente nel Decreto Crescita, verrà istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo Salva-cantieri. Le risorse di tale Fondo saranno destinate alla tempestiva soddisfazione dei crediti delle aziende sub appaltatrici nell'ipotesi dell'apertura di una procedura di crisi a carico dell'appaltatore. Ciò sarà applicabile, previa verifica dei requisiti, a tutte le aziende italiane in difficoltà".