Vigili fuoco salvano capretto su A1

E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco e della polizia stradale, nel primo pomeriggio di oggi, per mettere in salvo un capretto rimasto sospeso su un cavalcavia lungo l'A1 in direzione sud, tra le uscite di Orvieto e Attigliano.

L'animale era nella parte esterna della rete di protezione della struttura e rischiava di cadere sulla carreggiata, rappresentando un pericolo anche per gli automobilisti.

Per permettere il recupero da parte dei vigili del fuoco, con l'aiuto di una scala, è stata rallentata la circolazione, da parte della polstrada, sempre in direzione sud.



Data ultima modifica 18 giugno 2019 ore 12:29