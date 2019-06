Alemanno, tempo importante per post sisma

"Il tempo non è una variabile secondaria nella ricostruzione post sisma": a dirlo è il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, che si unisce all'appello di Vincenzo Bianconi, presidente di Federalberghi Umbria e Alberto Allegrini presidente della Confcommercio per la Valnerina, che hanno rivolto ieri al sottosegretario Vito Crimi.

"Già in sede di audizione alla Commissione Ambiente della Camera sullo 'sbloccacantieri' - ha ricordato Alemanno - ho ancora una volta ribadito la necessità di intervenire da parte del Governo, con risposte chiare e concrete sui temi che riguardano da vicino la ricostruzione, con uno snellimento delle pratiche burocratiche attraverso un incremento di risorse umane negli uffici speciali per la ricostruzione insieme alle misure di sostegno alle imprese. E' assolutamente necessario infatti che il nostro territorio venga riconosciuto come area svantaggiata nella programmazione 2021-2027 e ci aspettiamo che il Governo si batta in ogni sede per ottenere questo risultato".



Data ultima modifica 18 giugno 2019 ore 12:30