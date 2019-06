Arrivano i bottoni di Eurochocolate 2019

Colorati, marmorizzati, al latte, gianduia, al cioccolato bianco e fondenti: sono i Bottoni di cioccolato che caratterizzano la nuova gamma di prodotti ideati da Costruttori di dolcezze in vista di Eurochocolate 2019 (18-27 ottobre) che avrà come tema #attaccabottone.

La gamma #attaccabottone si articola - spiegano i promotori della rassegna perugina - in varie forme e dimensioni.

"Mai come in questa occasione - ha sottolineato Eugenio Guarducci, presidente di Eurochocolate - ci siamo potuti divertire a progettare una linea di prodotti molto simpatica e attrattiva, come dimostrano i primi commenti registrati all'interno del Chocostore di Piazza IV Novembre. Commenti particolarmente graditi sono anche quelli dedicati all'espositore modulare in legno 'Over button' che vedremo protagonista anche negli spazi commerciali di Eurochocolate".

"Questo sforzo progettuale - ha detto ancora Guarducci - è stato reso possibile soprattutto grazie al lavoro di squadra di un affiatatissimo team".