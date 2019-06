Progetto "Latte nelle Scuole"

(ANSA) - PERUGIA, 4 GIU - La Camera di commercio di Perugia aderisce al programma nazionale "Latte nelle Scuole" per coinvolgere i bambini delle primarie in un percorso di educazione alimentare, che insegni come inserire questi prodotti nell'alimentazione quotidiana, conservandone poi l'abitudine per tutta la vita.

La Camera di commercio di Perugia ha previsto un ciclo di visite nelle Fattorie didattiche che in questi giorni, e fino al prossimo 7 giugno, vedono coinvolti oltre 600 piccoli studenti delle scuole primarie. L'adesione delle scuole è stata consistente ed entusiasta, così come quella delle aziende locali che si stanno impegnando per far conoscere l'ambiente agricolo e l'origine dei prodotti alimentari, aprendo così le loro porte alle scuole, agli allievi e alle loro famiglie.

Latte fresco, yogurt (anche delattosati) e formaggi saranno distribuiti gratuitamente ai bambini, per far conoscere le loro caratteristiche nutrizionali e apprezzarne i sapori.