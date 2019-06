Usl 1 sospende tutti i concorsi

La Usl Umbria 1 ha sospeso tutte le procedure di selezione relative a concorsi e avvisi pubblici "fino a nuove indicazioni". Lo ha annunciato la stessa azienda sanitaria spiegando di avere adottato la decisione "a seguito di linee guida della Giunta della Regione e delle conseguenti disposizioni della Direzione aziendale".

In particolare - è detto in una nota dell'Usl - sono sospese le procedure relative al colloquio avviso pubblico dirigente medico di chirurgia generale del 4 giugno 2019; la prova preselettiva del concorso per tecnico sanitario di radiologia medica del 5 giugno e la prova scritta del 4 settembre; le prove pratica ed orale concorso dirigente medico di reumatologia del 6 giugno; il colloquio per l'avviso per dirigente medico di psichiatria del 12 giugno; la prova scritta del concorso per dirigente veterinario di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati del 26 giugno.