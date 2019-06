Ron Moss a Perugia per mostra Paolo Rossi

Ronn Moss, l'attore che è stato per 25 anni Ridge Forrester della soap tv Beautiful, sarà mercoledì a Perugia. Visiterà infatti la mostra dei trofei di Paolo Rossi "Pablito great emotion" alla Rocca Paolina. Con lui la moglie Devin Devasquez.

Moss è in questo periodo in Italia per il suo tour mondiale Usa Meets Italy. Sarà nel capoluogo umbro intorno alle 11.

E' stato lui stesso a manifestare interesse per la mostra che ospita i trofei di Paolo Rossi e a decidere di volerla visitare.

All'inizio dell'anno 'Ridge' (protagonista di 7 mila puntate di Beautiful) è stato ospite nel resort di Pablito, il Poggio Cennina, in provincia di Arezzo. Tra i due e loro famiglie si è consolidata un'amicizia dalla quale è legata anche la visita.