Confisca beni 1,8 milioni a broker

Beni per un valore complessivo di circa un milione e 800 mila euro sono stati confiscati dalla Guardia di finanza di Perugia a un noto broker assicurativo spoletino, ritenuto responsabile di abusivo esercizio dell'attività finanziaria, reati societari, truffa, appropriazione indebita aggravata, nonché evasione fiscale. Il provvedimento è stato disposto dalla Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione del tribunale del capoluogo umbro, su proposta della procura della Repubblica di Spoleto.

Al broker - riferiscono le fiamme gialle - sono stati confiscati una villetta in Sardegna, un immobile a Spoleto e tre in provincia di Bari, oltre a quote societarie, disponibilità finanziarie e tre veicoli.

Gli accertamenti (per i quali l'uomo è indagato) sono state condotte per oltre due anni, sotto la direzione della procura di Spoleto, dal Nucleo di polizia economico finanziaria di Perugia.



Data ultima modifica 29 maggio 2019 ore 13:43