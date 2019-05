Anche musei diocesi umbre dal Papa

Anche una delegazione dall'Umbria, in rappresentanza dei musei ecclesiastici delle otto diocesi e degli Istituti religiosi, guidata da mons. Marco Salvi, vescovo ausiliare di Perugia-Città della Pieve e delegato Ceu per la rete museale ecclesiastica regionale, è stata ricevuta in udienza privata da papa Francesco, venerdì 24 maggio.

L'incontro è stato promosso dall'Associazione musei ecclesiastici italiani (Amei).

"In un momento così delicato per il sistema museale italiano e l'intero settore dei beni culturali ecclesiastici - commenta Domenica Primerano, presidente dell'Amei - l'attenzione del Santo Padre a questa realtà è stato un segnale estremamente positivo, che va colto con entusiasmo".

"Il Santo Padre - racconta mons. Salvi - ci ha riservato una grande accoglienza e abbiamo avuto modo di raccontargli la funzione dei musei ecclesiastici che non sono luoghi polverosi ma di vita, desiderosi di partecipare sempre più e sempre meglio alla missione della Chiesa".