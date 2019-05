In oltre 408 mila a voto per comunali

Sono poco più di 408 mila gli elettori chiamati domenica a rinnovare sindaci e Consigli di 63 Comuni, 353 mila 566 in provincia di Perugia e 54 mila 774 in quella di Terni. E' quanto emerge dai dati ufficiali del Ministero dell'Interno.

La regione sarà anche chiamata a esprimersi per le europee.

Per le amministrative saranno allestiti 558 seggi, 461 in provincia di Perugia e 97 in quella di Terni. Tra i comuni interessati otto hanno una popolazione superiore ai 15 mila abitanti e 55 inferiore.

Tra i centri chiamati al voto c'è Perugia. Diversi i centri importanti della regione dove si voterà. Come Foligno, Orvieto, Montefalco, Gubbio e Gualdo Tadino. Tra i Comuni più piccoli dove si voterà ci sono Poggiodomo, con 96 elettori, e Polino, 206.