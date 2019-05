Tajani, FI rivendica presidenza Umbria

"Forza Italia rivendica la candidatura della presidenza della Regione Umbria perché si vince soltanto se c'è una forte presenza di quella che chiamiamo l'altra Italia. Si vince con FI ovunque, quindi presenteremo al tavolo della coalizione un candidato o una candidata in grado di poter governare l'Umbria": lo ha annunciato il vicepresidente del partito, Antonio Tajani, parlando a Terni, a margine di un incontro con Federmanager locale.

"Non voglio vincere le elezioni in Umbria utilizzando i magistrati - ha sottolineato facendo riferimento alla recente inchiesta giudiziaria sulla sanità -, voglio vincere perché serve una vera rivoluzione copernicana: la Regione deve essere al servizio dei cittadini, non strumento di loro sfruttamento politico per raccogliere consensi per i partiti di sinistra.

Questa stagione deve finire, bisogna creare un'alternativa. Noi abbiamo la forza nel centrodestra di tornare al governo in molte regioni e abbiamo la possibilità di vincere in Umbria".