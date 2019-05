Progetto ArchiLogos per il post-sisma

Conciliare nella ricostruzione post-sisma l'approccio tecnico con quello culturale, paesaggistico, etico, "fornendo punti di vista e ottiche diverse da quelle messe in campo finora", fino a "ripensare e riqualificare" la figura dell'architetto. Con queste intenzioni inizia a fare i primi passi un progetto promosso da ArchiLogos, gruppo di architetti umbri di recente costituzione (Gino Puletti, Marco Petrini Elce, Bruno Gori, Giovanni Bianconi, Roberto Fioroni), e dalla Fondazione Umbra per l'Architettura (Fua) con in prima linea la presidente Maria Carmela Frate.

Questa mattina si sono presentati, nel corso di una conferenza stampa nella sala delle Colonne della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, annunciando pure che la prima edizione delle '"Giornate dell'Architettura e del Restauro" farà il suo esordio con il convegno "Terremoto 2016. Un'etica per la ricostruzione tra memoria e futuro", è in programma per le intere giornate di mercoledì 5 e giovedì 6 giugno, al Teatro Cucinelli di Solomeo.