Servizi per la famiglia all'aeroporto

(ANSA) - PERUGIA, 19 MAG - L'aeroporto internazionale dell'Umbria San Francesco di Assisi offre nuove servizi dedicati alla famiglia. La Sase, società di gestione dello scalo umbro, ha voluto pensare ai viaggiatori più piccoli, mettendo a disposizione dei bimbi una nuova area dedicata interamente a loro e alle mamme e ai papà che li accompagnano. Situata nella zona partenze, oltre i controlli di sicurezza, la baby area accoglie tutti i bambini in un ambiente allegro e colorato, con una casetta, uno scivolo e un tappeto su cui giocare in libertà e sicurezza in attesa dell'imbarco.

Ai neonati è dedicata l'area allattamento, uno spazio riservato, dove le mamme possono sentirsi a proprio agio per allattare il loro bambini e provvedere al cambio del pannolino. L'area è infatti dotata di una poltrona ergonomica per allattare più comodamente e dello scalda pappa. Oltre a fasciatoio, pannolini, salviettine detergenti e quanto necessario per il cambio. Il servizio è gratuito.