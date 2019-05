In Umbria 48 'Cantine aperte"

Al via l'edizione numero 27 di Cantine aperte, che si terrà sabato 25 e domenica 26 maggio. In Umbria saranno 48 quelle socie del movimento Turismo del vino che apriranno le porte ai turisti, con un'edizione "tutta rinnovata, all'insegna della qualità dell'offerta e della sostenibilità ambientale, ma anche del bere consapevole e della sicurezza sulla strada".

Obiettivo delle cantine aperte umbre - spiegano gli organizzatori in una nota - è, infatti, proprio quello di proporre al pubblico un'edizione in evoluzione verso un'accoglienza ancora più personalizzata, che "permetta ai turisti del vino di far conoscere e apprezzare a pieno la produzione enologica, il paesaggio e la cultura locale". In programma incontri a tema, pranzi e cene a base di piatti della tradizione umbra e degustazioni guidate dagli esperti delle cantine.