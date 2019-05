"Cigar & Tobacco Festival"a San Giustino

(ANSA) - SAN GIUSTINO (PERUGIA), 17 MAG - Un numero di espositori sempre più elevato, maggiori degustazioni, nuovi prodotti, seminari di approfondimento, corsi a tema, visite guidate in luoghi d'interesse e aziende internazionali che presenteranno le loro anteprime in Italia. E, ancora, un'area pipe con mastri pipai e le tabacchine all'opera. Sono solo alcune delle novità della terza edizione del Cigar & Tobacco Festival, in programma il 18 e il 19 maggio a San Giustino.

L'inaugurazione si terrà sabato 18 alle ore 15 con il taglio del nastro alla presenza del sindaco Paolo Fratini e dell'assessore alle Politiche agricole della Regione Umbria Fernanda Cecchini.

Il tabacco in queste zone ha storicamente rappresentato per l'intera area del Tevere un'occasione di sviluppo economico e di emancipazione della donna.