Moon in june all'Isola Maggiore

(ANSA) - PERUGIA, 16 MAG - Con il titolo 'Just like a women' torna anche quest'anno, per la quinta edizione, il festival 'Moon in June', in programma all'Isola Maggiore del Lago Trasimeno il 21, 22 e 23 giugno 2019. E sarà appunto un'ondata di universo femminile ad invadere la piccola perla al centro del lago umbro.

Il tramonto lacustre quest'anno sarà caratterizzato da suggestive atmosfere musicali visti i concerti in programma della 'cantantessa' Carmen Consoli (domenica 23 giugno, ore 19.45), e del trio iraniano-fiorentino dei Bowland, band rivelazione dell'edizione 2018 del talent show XFactor guidati dalla magica voce della cantante Lei Low, con in apertura il reading-concerto anche di Maria Antonietta, una delle giovani voci più interessanti della scena musicale italiana (sabato 22 giugno, ore 19.45). Il 21 giugno, ad ingresso libero, anche la novità del Premio 'Sergio Piazzoli'.