Agenti Stradale "Eroi della sicurezza"

(ANSA) - TERNI, 16 MAG - Anche due agenti della sottosezione della polizia stradale di Orvieto hanno ricevuto un riconoscimento nell'ambito dell'ottava edizione del premio "Eroi della sicurezza", promosso da Autostrade per l'Italia, nell'ambito del Giro d'Italia per valorizzare il lavoro degli operatori che si sono distinti nel campo della sicurezza stradale. Il premio è stato consegnato a Cassino, in occasione della partenza della sesta tappa, agli assistenti capo coordinatori Guido Bomarsi e Fabrizio Binnella. I due operatori lo scorso 29 agosto sull'A1, durante un grave incidente stradale nel quale erano rimasti coinvolti un autoarticolato e un'auto, hanno tempestivamente tentato di domare un incendio nella cabina del mezzo pesante, estraendo una donna dalle lamiere e mettendola in salvo. Tornati in prossimità dell'auto per estrarre anche un uomo e suo figlio di 10 anni, le fiamme hanno avvolto completamente il mezzo ustionando anche i due poliziotti, costretti ad allontanarsi, senza poter salvare i passeggeri.