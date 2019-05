Entro 30 maggio in Aula taglio vitalizi

Portare in Aula entro il 30 maggio la proposta di legge dei consiglieri Donatella Porzi e Marco Vinicio Guasticchi (Pd) per la rideterminazione e quindi la riduzione dei vitalizi, come previsto dalla legge '145/2018' (Bilancio dello Stato 2019) è l'obiettivo della prima Commissione dell'Assemblea legislativa. Che si è riunita oggi per esaminare l'atto.

I commissari torneranno a vedersi la settimana prossima per le audizioni con le associazioni degli ex consiglieri regionali dell'Umbria e per una seduta nella quale tornare ad esaminare la proposta di legge ed approvarla. L'obiettivo è di rispettare la data del 30 maggio per l'approvazione per non incorrere in sanzioni, con un taglio dei trasferimenti statali.