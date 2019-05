Sbloccati fondi per scuole Norcia

Lo sblocco dei fondi per la rimozione e sostituzione dei container che a Norcia ospitano le classi degli istituti superiori Battaglia è stato deciso dal commissario straordinario per la ricostruzione Piero Farabollini. La decisione è stata presa nel corso di un vertice al Ministero dell'Istruzione presente anche la dirigente del polo scolastico Rosella Tonti. Questa - parlando con l'ANSA - ha espresso "soddisfazione" per l'impegno preso.

Per lo sblocco dei fondi, la dirigente aveva anche fatto appello al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Gli attuali container sono quelli collocati subito dopo il terremoto del 2016. Verranno ora sostituiti con strutture sempre temporanee "ma che offriranno - ha spiegato ancora Tonti - una sistemazione più confortevole e avranno spazi migliori per la didattica".

I lavori dovrebbero essere ultimati entro la metà di settembre o al massimo all'inizio di ottobre.