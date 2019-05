Cantina Todini si veste di nuovo

(ANSA) - TODI (PERUGIA), 8 MAG - Un nuovo pensiero strategico per conquistare il mercato italiano ed estero.

E' questo alla base del progetto Cantina Todini, azienda umbra situata nel cuore di Todi e guidata dall'imprenditrice Luisa Todini. Consapevole dei grandi cambiamenti affrontati in questi anni dal settore, Luisa Todini ha voluto la consulenza strategica di Luca Fusani per costruire una strategia basata su quattro vini: Bianco del Cavaliere e Rubro, vini storici, e i nuovi Laudato e Consolare, blend di varietà autoctone ed internazionali, studiati per esprimere al meglio le potenzialità del territorio, grazie alla consulenza enologica di Maurilio Chioccia. Obiettivo - spiega una nota dell'azienda è offrire al mercato un messaggio chiaro: quattro vini, due linee, capaci di donare al consumatore un sorso di bellezza, cultura e stile italiano.

"Grazie a questa scelta offriamo al mercato un messaggio semplice e forte. Il consumatore che per la prima volta approccia l'azienda apprezzerà i vini di ingresso, mentre ai palati più esigenti si rivolgeranno Laudato e Consolare" Afferma Luisa Todini. "Abbiamo un privilegio: possiamo scegliere solo il meglio tra le uve provenienti dalle parcelle all'interno dei vigneti di proprietà e utilizzarlo per produrre i nostri vini simbolo". Dei 70 ettari vitati, infatti, solo la selezione delle produzioni migliori diventa un vino Cantina Todini. "Il nostro obiettivo è far conoscere ai turisti di tutto il mondo le straordinarie risorse dell'Umbria grazie ad un'offerta a 360 gradi con tre anime complementari, un'esperienza che si completa portando a casa un angolo del territorio grazie alle bottiglie della nostra Cantina" conclude Luisa Todini. Un progetto di gusto e bellezza nel quale crede anche Stefano Russo, manager di caratura internazionale, che entrerà a breve con una partnership di minoranza. Situata a pochi chilometri da Todi, la Cantina prende il nome dal fondatore Franco Todini, che iniziò la sua attività imprenditoriale nel settore delle costruzioni nel corso degli anni '60 ed avviò l'azienda agricola negli anni '70. Ideata come uno chateau dei migliori cru di Bordeaux, è circondata dai vigneti di proprietà. Cantina Todini fa parte del più ampio progetto WeAreTodini, ideato dalla famiglia Todini per restituire al territorio e alla comunità locale il sostegno ricevuto nel corso degli anni. Ne fanno parte, oltre alla cantina, le strutture ricettive Villa Sant'Isidoro e Relais Todini. Parte integrante del progetto WeAreTodini è il parco naturalistico Leo Wild Park, nato per proteggere gli animali provenienti da circhi e zoo. Una vera e propria oasi che ospita 45 specie di animali, anche esotici, provenienti dai cinque continenti che vivono in armonia fra loro. Completano l'offerta l'Azienda Agricola e l'azienda Faunistica Venatoria. L'impegno in campo sociale, infine, continua con il progetto "Borsa di Studio Franco Todini", giunto alla 31/a edizione e dedicato agli studenti dell'ultimo anno scolastico degli istituti superiori di Todi.