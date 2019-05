Alemanno presenta programma per Norcia

"Entro i prossimi cinque anni con il nostro programma elettorale sarà completato il 65% della ricostruzione post terremoto e il nostro grande sogno è di ricostruire Norcia più bella e sicura di prima": così Nicola Alemanno - ricandidato con "Rispetto per Norcia" alle elezioni amministrative del 26 maggio - nel corso della presentazione dei candidati.

"Il nostro - ha sostenuto Alemanno - non è un programma elettorale ma amministrativo concreto per la nostra comunità, in cui ciò che faremo nel capoluogo dovrà essere fatto nelle frazioni, perché per noi il territorio è unico".

Alemanno ha quindi parlato dell'attuale modello della ricostruzione, definendolo "terribile dal punto di vista formale", "lungo e complesso per addivenire alla determinazione del contributo", ma aggiungendo che "sarà invece veloce nei tempi di completamento delle opere".

Nella lista a sostegno di Alemanno compaio sei tra consiglieri e assessori uscenti.