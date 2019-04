1 maggio, manifestazione a Piediluco

(ANSA) - PERUGIA, 29 APR - Sarà Terni ed in particolare la frazione di Piediluco ad ospitare quest'anno il Primo maggio regionale dell'Umbria. La manifestazione, sotto il titolo "Lavoro, diritti, stato sociale: la nostra Europa", si svolgerà in piazza Bonanni dalle ore 10 e vedrà gli interventi dei tre segretari generali di Cgil, Cisl e Uil dell'Umbria, Vincenzo Sgalla, Ulderico Sbarra e Claudio Bendini. Come di consueto, accanto all'appuntamento principale di Piediluco, saranno moltissime le iniziative su tutto il territorio regionale.

A Perugia, nel pomeriggio, il classico concertone si sposta al percorso verde "Leonardo Cenci" di Pian di Massiano, dove dalle 16 alle 21 (nella zona antistante la bocciofila) si alterneranno musica (con "Simone", i "Crossing Over" e i "3Mendi"), momenti di gioco per i più piccoli e testimonianze dal mondo del lavoro.