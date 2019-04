Pier Luigi Morlino ordinato sacerdote

(ANSA) - PERUGIA, 28 APR - Pier Luigi Morlino, spoletino di 31 anni, è stato ordinato sacerdote nella basilica cattedrale di Spoleto dall'arcivescovo Renato Boccardo.

Nell'omelia mons. Boccardo ha ricordato a Pier Luigi che "i pastori sono i cristiani che consegnano lealmente e lietamente la propria vita al supremo Pastore e lo seguono dovunque, perché in loro la gioia di essersi lasciati chiamare per nome ha azzerato la smania di farsi un nome. Nel nostro mondo occidentale, che sprofonda nelle sabbie mobili di un narcisismo pervasivo e dilagante, solo uomini che hanno deciso per una follia d'amore di perdere la testa dietro a Cristo e di perdere la vita per il suo Vangelo, potranno aiutare molti a ritrovare la propria vita e la propria testa. In te, carissimo Pier - ha aggiunto, fra l'altro, l'arcivescovo - si rinnova pertanto il mistero della Chiesa, che è quello di essere un popolo di chiamati". "Carissimo Pier - ha concluso il presule - la Chiesa di Spoleto-Norcia ti accoglie con gioia come un dono grande del suo Signore".