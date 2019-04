Uomo ferito a coltellate a Ponte Felcino

(ANSA) - PERUGIA, 20 APR - Un uomo di 34 anni è rimasto lievemente ferito dopo essere stato accoltellato in strada a Ponte Felcino. L'aggressore è riuscito a fuggire con la vettura della vittima. L'auto è stata poi ritrovata abbandonata poco lontano, sempre a Ponte Felcino.

E' successo nel primo pomeriggio di oggi. Sull'accaduto sono in corso indagini da parte della polizia.

Il ferito è stato raggiunto da due coltellate alle gambe ed ha riportato lievi ferite. Non si conoscono al momento le cause dell'aggressione. Secondo quanto si è appreso in questura, si è trattato di una lite fra due stranieri. La vittima dell'aggressione era nota alle forze di polizia.