"Bimbi col camper" a Città di Castello

(ANSA) - CITTA' DI CASTELLO (PERUGIA), 20 APR - Città di Castello è stata oggi la prima tappa del raduno organizzato per Pasqua in Umbria dall'associazione piemontese Vacanze aperto per Ferie - "Bimbi col Camper", aderente alla Federazione Nazionale Associazione Campeggiatori Turistici d'Italia, che dal 2009 riunisce famiglie di camperisti di tutta la Penisola con il comune interesse per soggiorni lungo itinerari a misura di bambino. La comitiva di 57 camper, per oltre 200 persone, si è raccolta nell'area attrezzata di piazzale Ferri e ha visitato dal primo mattino la città con una formula assolutamente originale, studiata per incuriosire e coinvolgere i piccoli viaggiatori. La visita al centro storico cittadino, organizzata in collaborazione con l'assessorato comunale al Turismo, che ha messo a disposizione materiale informativo e promozionale a ogni equipaggio, e con l'associazione Artea, si è svolta attraverso un percorso didattico che ha visto le famiglie dividersi in squadre.