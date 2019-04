Bene l'export in Umbria nel 2018

Il 2018 si conferma un anno positivo per i distretti umbri con tassi di crescita positivi per tutti i distretti monitorati: le esportazioni hanno raggiunto i 723 milioni con una crescita del 13,2%, il risultato migliore tra le variazioni percentuali di tutte le regioni.

"Determinante per questo successo è l'alta qualità dei prodotti", ha detto Luca Severini, direttore regionale Toscana e Umbria Intesa Sanpaolo.

Dall'analisi del Monitor dei Distretti dell'Umbria, realizzato dalla direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, si evince come il distretto della Maglieria e abbigliamento di Perugia si confermi centrale, con un peso sull'export distrettuale del 64%; nel 2018 le vendite all'estero sono state pari a circa 465 milioni (+12,3%) con un incremento rispetto al 2017 di 51 milioni, trainate in particolare dal comparto dell'abbigliamento. Segue per importo di esportazioni il distretto dell'Olio umbro.