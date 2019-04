Le celebrazioni della Settimana Santa

Con la Domenica delle palme (14 aprile) i cristiani entrano nella Settimana Santa, cuore dell'Anno liturgico. A Perugia, come è tradizione, il cardinale Gualtiero Bassetti presiederà i riti della Passione, Morte e Risurrezione del Signore nella cattedrale di San Lorenzo.

Domenica 14 aprile (ore 11), il presule guiderà la processione delle palme preceduta dalla preghiera con benedizione dei ramoscelli d'ulivo davanti all'arcivescovado per poi entrare in San Lorenzo, in ricordo dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme, e celebrare la Messa della passione del Signore.

Mercoledì Santo, 17 aprile (ore 17), il cardinale presiederà la Messa crismale che rappresenta il segno tangibile di unità della comunità ecclesiale attorno al suo vescovo nel giorno in cui i sacerdoti rinnovano la promessa formulata all'ordinazione presbiterale. La Messa crismale, la definisce il cardinale, "è il 'dies Natalis' del nostro sacerdozio".