Nobel Nakamura, foto buco nero fondamentale

"Gli scienziati fanno invenzioni tutti i giorni ed è stato fondamentale aver fotografato il 'buco nero' che è una conferma di scoperte e invenzioni dei decenni precedenti": lo ha detto oggi a Perugia Shuji Nakamura, Premio Nobel per la Fisica nel 2014.

Lo scienziato che ha rivoluzionato il mondo della luce hrazie alle sue ricerche sull'illuminazione a Led, è all'Università di Perugia per ricevere il dottorato honoris causa in Energia e sviluppo sostenibile e in occasione del congresso nazionale del Centro interuniversitario di ricerca su inquinamento e ambiente 'Mauro Felli' (Ciriaf).

"Per questo motivo - ha proseguito Nakamura - è sempre importante stare dietro al mondo scientifico e seguirlo attentamente: ogni giorno si possono scoprire nuove cose".