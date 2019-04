Calcio, operato Malaccari del Gubbio

Sottoposto lunedì sera a Perugia ad intervento chirurgico per la riduzione della frattura orbito-zigomatica destra dagli specialisti dell'Unità operativa della Chirurgia maxillo facciale diretta dal prof. Antonio Tullio, il calciatore del Gubbio Nicola Malaccari verrà dimesso già nella giornata di mercoledì.

L'intervento è stato eseguito in regime d'urgenza dai chirurghi Valeria Mitro e Massimiliano Gilli (anestesista dottor Giulio Minelli) ed è consistito nell'applicazione di quattro placche in titanio, con accessi estetici mini-invasivi, necessarie per stabilizzare la frattura "massivamente scomposta", conseguenza di uno scontro di gioco durante la partita Gubbio-Triestina di domenica pomeriggio.

L'intervento, come riferisce una nota dell'ospedale di Perugia, è perfettamente riuscito e i sanitari assicurano che il calciatore potrà riprendere l'attività sportiva tra circa un mese con una mascherina di protezione. "Le fratture orbito-zigomatiche sono un evento frequente - rileva il prof.

Tullio- la nostra struttura annualmente ne tratta oltre 50, causate da traumi stradali, sportivi e come conseguenza di colluttazioni. I mezzi di sintesi utilizzati in queste circostanze dopo la riduzione della frattura, essendo di materiale estremamente biocompatibile, non necessariamente vengono rimossi e accompagnano il paziente permanentemente".