Marini, Umbria vino pronta grandi sfide

"L'Umbria del vino non si sente più piccola ed è pronta a raccogliere le grandi sfide": a dirlo è stata la presidente della Regione, Catiuscia Marini, al Vinitaly di Verona, in occasione dell'inaugurazione del padiglione "Umbria wine experience", interamente rinnovato nella grafica.

"Il vino - ha detto la presidente - significa molte cose insieme: è produzione, è business, è export, ma è anche un vettore per l'attrazione turistica della nostra regione".

Marini ha sottolineato come negli ultimi anni le cantine umbre "siano molto cresciute in termini di qualità e abbiano dato vita a delle produzione sostenibili, sotto il profilo ambientale e in linea con il territorio". "Hanno saputo riscoprire vitigni - ha aggiunto - grazie anche alla collaborazione con il Parco tecnologico agroalimentare".

Al Vinitaly ci sono "anche altri grandi prodotti della gastronomia" regionale ha detto ancora la presidente. "Sono - ha proseguito . il prosciutto Igp di Norcia e il pesce del lago Trasimeno".