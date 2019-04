Umbria vuole essere "Emozione unica"

Grandi mostre, con la sorpresa della Madonna Benois di Leonardo da Vinci dall'Ermitage a Perugia in mostra per un mese; Umbria Jazz che agli appuntamenti estivi storici aggiunge a Pasqua la novità dell'edizione "spring" a Terni dedicata all'universo dalla musica nera; e poi fede, natura, paesaggio, cibo e vino. La primavera e l'estate si preannunciano ricche di stimoli per quanti sceglieranno l'Umbria. Un calendario fitto messo a punto dalla Regione per offrire una "Emozione unica", la parola d'ordine della campagna di promozione turistica con un investimento complessivo di 750 mila euro che si svilupperà tra aprile e maggio su un ventaglio di canali: circuito Grandi Stazioni, mezzi dinamici nelle principali città italiane, web nazionale ed estero, stampa nazionale, riviste specializzate, radio.

Lo scopo è intercettare un turismo per lo più non organizzato, in cerca di una offerta in cui la cultura si intreccia all'enogastronomia, alle attività all'aria aperta a piedi o in bicicletta.