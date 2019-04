Una giornata di formazione per animatori GrEst

"Riconoscere e restituire ai giovani la fiducia di essere protagonisti del servizio di animatori dei GrEst, è l'obiettivo dell'imminente giornata diocesana di formazione": a sottolinearlo è don Riccardo Pascolini, responsabile del Coordinamento oratori Perugini, alla vigilia dell'annuale giornata formativa per animatori, educatori, coordinatori, sacerdoti e responsabili dei Gruppi estivi per bambini promossi dagli oratori parrocchiali, in programma il 7 aprile presso il centro congressi "Capitini" di Perugia.

"Nei GrEst - spiega il sacerdote - i ragazzi animatori ogni anno si donano con entusiasmo e grande senso di responsabilità, segno evidente di una gioventù bella, attiva, che ama ancora mettersi in gioco sporcandosi le mani in prima persona".

Alla giornata parteciperanno 400 animatori impegnati in estate nel servizio ad oltre 4.000 bambini. Culminerà con una messa presieduta dal cardinale Gualtiero Bassetti.