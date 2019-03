Marini visita Agriumbria

(ANSA) - PERUGIA, 30 MAR - La presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, accompagnata dall'assessore regionale all'agricoltura, Fernanda Cecchini, e dal presidente di Umbriafiere, Lazzaro Bogliari, ha visitato la mostra nazionale Agriumbria, ed ha portato il suo saluto al convegno organizzato dalla Coldiretti Umbra.

Per la presidente Agriumbria, alla sua 51/a edizione, "ha ormai definitivamente conquistato un posto di assoluto rilevo in Italia per ciò che riguarda non solo il settore dell'agricoltura, ma anche della zootecnia, dell'alimentazione e delle macchine agricole".

"Al mondo dell'agricoltura e degli agricoltori - ha ricordato Marini - la Regione Umbria ha sempre garantito quell'attenzione che essi meritano, essendo questo uno dei settori di maggior rilievo della nostra economia, ma anche del nostro paesaggio e della nostra stessa cultura e identità. Lo abbiamo fatto grazie alle ingenti risorse che abbiamo conquistato in Europa per la programmazione in corso, e lo faremo in futuro".