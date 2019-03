Accoltella marito, ero esasperata

Ha sostenuto di avere accoltellato mortalmente il marito, in casa a Gubbio, perché esasperata dalle continue liti e dal suo comportamento "dispotico" Maria Grazia Fioriti, 76 anni, accusata dell'omicidio di Enzo Bei Angeloni, 79, per il quale è indagata a piede libero per omicidio volontario. Lo ha fatto nell'interrogatorio davanti al sostituto procuratore Manuela Comodi, nel quale è stata difesa dagli avvocati Luigi Santioni e Claudio Fiorucci.

"La nostra assistita è apparsa molto provata, rinchiusa in se stessa" ha detto l'avvocato Santioni spiegando che ha comunque reso "piena confessione". "Ha risposto alle domande del pubblico ministero - ha aggiunto - e ricostruito gli eventi a grandi linee, non sapendo tuttavia indicare nel particolare i suoi comportamenti. Ricorda che il marito si è coricato dopo l'ennesima lite avvertendola che, una volta riposato e svegliato, l'avrebbe strozzata. A quel punto sarebbe andata in cucina, preso un coltello e colpito l'uomo".