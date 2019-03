Rifiuti, nasce il laboratorio Gesenu Lab

Un grande laboratorio di idee per la sostenibilità, per andare oltre la gestione del ciclo dei rifiuti "coinvolgendo e confrontandoci con le esperienze più all'avanguardia". Nasce così Gesenu Lab, nuovo progetto lanciato dai vertici dell'azienda che punta a "sensibilizzare la cittadinanza approfondendo la conoscenza sui temi della gestione dei rifiuti, dello sviluppo sostenibile e dell'economia circolare". L'iniziativa prenderà il via a Perugia con il convegno "Dall'enciclica Laudato Si', i valori condivisi della sostenibilità", che si terrà il 2 aprile (15,30) all'oratorio di Santa Cecilia in via Fratti, cui parteciperà anche il vescovo delegato ad omnia Paolo Giulietti, oltre che il presidente di Gesenu Wladimiro De Nunzio ed esperti del settore.