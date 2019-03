Fiorini, non ho capito mossa su Dominici

"Per provare a far decollare Terni, città in sofferenza per la mancanza di lavoro e vittima di troppi inquinamenti, propri e altrui, non servono illusionisti ma persone che sanno fare grazie alle loro indiscutibili capacità. Uno ce l'avevamo e l'abbiamo buttato via": il consigliere comunale e regionale Emanuele Fiorini interviene così sul ritiro delle deleghe all'assessore al Bilancio Fabrizio Dominici. "Voglio dire al mio amico Leonardo Latini, sindaco di Terni, che non ho capito bene la sua mossa proprio nel giorno in cui veniva, presentato il bilancio stabilmente riequilibrato" ha aggiunto.

"Un lavoro di cui tutta la città è grata, e lo sarà sempre, proprio nei confronti del suo redattore - sostiene Fiorini -, ossia lo stesso assessore Dominici. Questo commercialista riminese, dopo mesi di duro lavoro, è riuscito a vedere approvata la sua ipotesi di bilancio riequilibrato dal ministero dell'Interno e ce ne ha fatto prezioso dono".