Turismo, l'Umbria alla fiera di Parigi

(ANSA) - PERUGIA, 13 MAR - E' in pieno svolgimento il programma di promozione turistica dell'Umbria in vista della stagione estiva. Dopo Berlino è stata la volta dell'Imm, International Media Marketplace di Parigi, l'evento più importante nel settore dei viaggi e del turismo per i media specializzati: lo rende noto il vice presidente della Giunta regionale dell'Umbria e assessore al turismo Fabio Paparelli.

"All'interno del desk della Regione Umbria - sottolinea Paparelli - sono stati programmati oltre venti appuntamenti organizzati per la stampa francese con un format dinamico di 'speed-dating', con l'obiettivo di stabilire future collaborazioni e ampliare i rapporti con l'interessante mercato francese per far conoscere la nostra regione e le sue bellezze".

Imm è l'evento più importante nel settore dei viaggi che riunisce per un solo giorno la stampa specializzata e i rappresentanti del turismo, offrendo agli espositori un contatto diretto con i giornalisti più influenti professionisti del settore turistico e dei viaggi.