Pmi a lezione di export

(ANSA) - PERUGIA, 13 MAR - Le pmi della provincia di Perugia a lezione di export alla Camera di commercio.

In uno scenario contraddistinto da mercati sempre più globali, le imprese che intendono intraprendere o consolidare i rapporti commerciali con Paesi esteri devono declinare le proprie strategie di marketing internazionale a livello integrato. Hanno quindi bisogno di avere strumenti conoscitivi concreti per affrontare i nuovi mercati e di acquisire gli elementi chiave per competere nel panorama internazionale. Per affiancare le aziende in questo percorso la Camera di commercio di Perugia organizza un seminario gratuito per piccole e medie imprese, che si terrà giovedì 14 marzo 2019 alle ore 9 nella sede della stessa presso la sede della Camera di commercio, in via Cacciatori delle Alpi 42. Il seminario sarà tenuto da Alberto Calugi, docente Nibi - Nuovo Istituto di Business Internazionale.