Zingaretti vince in Umbria primarie Pd

Sono stati poco più di 30 mila e 700 i votanti in Umbria alle primarie del Partito democratico per l'elezione del nuovo segretario nazionale. Con la netta maggioranza dei voti andati a Nicola Zingaretti, confermando il dato nazionale.

Non sono stati segnalati episodi particolari o difficoltà durante la giornata.

A Zingaretti sono andati il 62,8 per cento dei voti, a Maurizio Martina il 21% e a Roberto Giachetti, in ticket con l'umbra Anna Ascani, il 16,1%.

Il dato dei votanti alle primarie è risultato nettamente superiore ai 20 mila che a dicembre avevano eletto segretario regionale Gianpiero Bocci.